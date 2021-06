Laboratorio in Mare sulla costa vastese, studenti di Biologia Marina in azione

A Vasto Marina, da qualche giorno, gli studenti della Laurea Magistrale in Biologia Marina dell’Università di Bologna sono al lavoro per svolgere un “Laboratorio Sperimentale in Mare”.

E’ il secondo anno che il Corso di Laurea magistrale in Biologia Marina - si legge in una nota diramata da palazzo di città - sceglie Vasto per le attività da svolgere, grazie alla costa che presenta diverse tipologie di habitat da indagare.

"Dopo la visita guidata nella Riserva Naturale di Punta Aderci, suddivisi in gruppi e guidati da docenti di diverse discipline legate all’ecologia, alla biologia e alla botanica marina, gli studenti - spiega la professoressa Marina Colangelo - svolgeranno campionamenti e rilievi in mare, lungo la costa, con maschera e pinne, integrando alcune delle discipline scientifiche e delle metodologie di ricerca in campo su cui si fonda lo studio della biologia marina".