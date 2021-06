'The Wall of S.I.A': sulle pareti del 'Palizzi' il colorato ricordo della didattica a distanza

Colorata iniziativa degli alunni del IV F SIA (Sistemi Informativi Aziendali), dell'Itset 'Palizzi', per ricordare il periodo trascorso in 'Dad'.

Il progetto “The Wall of S.I.A” è nato dall’idea di eliminare dei residui sul muro e rinnovare la parete. Abbiamo deciso di lasciarci un segno, realizzando una schermata di classroom, ciò che rappresenta per noi gli anni di scuola più belli, ma non goduti, con i nostri volti.

Il logo, disegnato sulla destra, è rappresentato dalla mascherina, anch’essa simbolo del periodo. Il colore utilizzato per lo sfondo è stato l’azzurro, simbolo di creatività, ideologia, stabilità e pacatezza. Lo scopo del progetto è stato quello di mettere in pratica una parte di ciò che abbiamo studiato in economia aziendale: sistemi di governance, spirito di gruppo, di iniziativa, di rappresentanza e di coordinamento. Tutto è stato possibile grazie al Prof. Gianrocco Menna per la sua volontà nel far capire ai ragazzi ciò che rappresenta il mondo fuori dalla scuola.

Arianna Del Villano, 4F Sia