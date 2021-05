"Ciao Andrea": la comunità di Casalbordino saluta un suo giovane figlio

Sentimenti di dolore, commozione e partecipazione allo scoramento dei familiari, oggi pomeriggio a Casalbordino, per l'ultimo saluto ad Andrea Santini nella Basilica della Madonna dei Miracoli.

Il ragazzo, 24 anni, l'altro giorno si è spento all'Ospedale di Pescara, dove ricoverato d'urgenza a seguito del drammatico incidente stradale moto-auto avvenuto nei pressi dell'ingresso del Casello di Vasto Nord dell'Autostrada A14 Adriatica.

"Un giorno triste per la nostra Casalbordino e per tutti i giovani casalesi", aveva detto il sindaco Filippo Marinucci che ha proclamato il lutto cittadino odierno invitando la comunità e tutte le sue componenti ad onorare il giovane ed a stringersi alla famiglia per questa immensa perdita.