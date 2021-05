Parere contrario del Ministero della Giustizia per i Tribunali Minori

Il senatore Gianluca Castaldi, su un post su Facebook informa che le proposte che miravano a tenere in vita i Tribunali Minori, tra cui quello di Vasto, hanno ricevuto parere contrario del Ministero della Giustizia. “In maniera intelligente e costruttiva i Parlamentari abruzzesi alla Camera”, continua Castaldi, “ hanno deciso di ritirarle per evitare di farsi bocciare le proposte, in modo da poterle presentare in seguito su altri provvedimenti coerenti con il tema. Ad oggi possiamo, come M5S, rivendicare il fatto che - i Tribunali minori - nei governi Connte I e II, e con il Ministero a guida 5 Stelle, siamo riusciti a tenerli in vita. Ora la situazione è diversa e sarà molto complicato ottenere la proroga. E non solo perché non abbiamo più un ministro della Giustizia a 5 stelle. Dobbiamo continuare a percorrere con pervicacia la strada, uniti, facendo valere tutti il nostro peso politico. Noi ci siamo!”