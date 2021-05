La Nuova Direzione Didattica di Vasto vuole proporre un momento di riflessione prospettica ad una tematica che sta così a cuore a molti nel mondo della scuola, “Bullismo e Cyberbullismo: un approccio propositivo nella prevenzione e nel contrasto”, attraverso un incontro aperto ad alte professionalità del mondo scolastico, accademico, politico e giuridico e rivolto alla comunità educante presente e futura, con la partecipazione anche degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università de L’Aquila. Saranno presenti tra i relatori: Antonella Tozza, Direttore Generale URS L’Aquila, Rachele Giammario, coordinatore psicopedagogico Nuova Direzione Didattica, docente università dell’Aquila, Marianna Traversetti, ricercatrice universitaria dell’Aquila, Silvia Nanni, ricercatrice universitaria Università dell’Aquila, Concetta Delle Donne, Dirigente Scolastica Nuova Direzione Didattica Vasto, Carmela Grippa, Deputata Capogruppo Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Maria Concetta Falivene, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Gian Mauro Placido, Direttore Tecnico Capo della Polizia Postale, Cecilia Angrisano, Presidente Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Vittorio Melone, Avvocato, cassazionista Foro di Vasto.

Un apporto operativo ancorché divulgativo per docenti e genitori, nessuno escluso, perché riguarda tutto il mondo della scuola!