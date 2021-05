Vastese 'corsara', i biancorossi vincono (2-1) a Pineto

Vittoria in rimonta per la Vastese nel recupero della 4^ giornata di ritorno disputato oggi pomeriggio al Pavone-Mariani contro il Pineto.

I biancorossi s'impongono con il punteggio di 2-1 ribaltando l'iniziale svantaggio per effetto della rete messa a segno da Minnozzi al 40' del primo tempo grazie alle realizzazioni di Monza, al 42', sempre della prima frazione, e di Mamona (ottavo gol stagionale per il giovane attaccante classe 2002) al 7' della ripresa.

Tre punti importanti, utili soprattutto per il morale, che spezzano la serie negativa delle tre sconfitte conseguite nelle ultime quattro partite disputate prima del match odierno (un solo punto all'attivo in questa striscia).

Ora, dopo un periodo particolarmente intenso con tante partite ravvicinate, qualche giorno di pausa per la truppa di mister Fulvio D'Adderio che tornerà in campo domenica 6 giugno per affrontare il Cyntihialbalonga (gara casalinga che sarà disputata in campo neutro, probabilmente proprio a Pineto, considerando la squalifica di una giornata dello Stadio Aragona).

Gli altri recuperi di oggi: Atletico Porto Sant'Elpidio-Atletico Terme Fiuggi 2-1, Real Giulianova-Olympia Agnonese 1-2, Rieti-Aprilia 2-0, Vastogirardi-Campobasso 0-2,

La classifica aggiornata (tra parentesi le partite da recuperare): Campobasso 67, SN Notaresco 59, Cynthialbalonga 49, Matese 48, Pineto (-1) 46, Castelfidardo 45, Castelnuovo Vomano (-3), Rieti 43, Recanatese (-1), Montegiorgio 42, Vastese*, Vastogirardi (-1) 39, Aprilia (-1) 35, Atletico Terme Fiuggi, Tolentino 33, Real Giulianova (-1) 28, Olympia Agnonese (-1) 11, Atletico Porto Sant'Elpidio (-1) 10

* Vastese un punto di penalizzazione