Alessandra Notaro lancia i primi 'compagni di squadra': ci sono Amato, Masciulli, Pollutri e Marcello

E' stata Alessandra Notaro, candidato sindaco de La Buona Stagione in vista delle prossime elezioni comunali d'autunno a Vasto, a presentare una prima parte dei 'compagni di squadra' che l'affiancheranno nella sfida elettorale per delineare la guida della città fino al 2026.

Ci sono l'ex parlamentare e consigliere comunale del Partito Democratico Maria Amato, l'ex assessore in quota Socialisti Luigi Masciulli, l'ex sindaco di Cupello Angelo Pollutri, ed ancora Michele Notarangelo, già consigliere comunale di area centrodestra, l'ex dirigente comunale Enzo Marcello, Filippo De Marco, già amministratore comunale a Taranta Peligna, Raimondo Pascale, Fabio Cieri e Luigi Baiocco. “Iniziamo a costruire una squadra – ha detto la Notaro – una squadra che, oserei dire, è solida. Sono i primi che hanno voluto sposare il nostro progetto e che mi vogliono accompagnare in questa avventura fantastica”.

Aprendo l'incontro, organizzato al Bar Zanzibar al centro di Vasto Marina, Alessandra Notaro si è soffermata sulle linee guida programmatiche dell'aggregazione civica evidenziando, in prima battuta, l'assenza di un chiaro piano di sviluppo negli ultimi 30 anni per la città. Sul piano politico ribadita la collocazione in posizione assolutamente civica ed indipendente del gruppo, sganciata da rapporti diretti con riferimenti provinciali o regionali di qualsiasi tipo.