Grandi e piccoli con il pennello in mano per la riqualificazione della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale

Sta avendo un grande successo l’attività di Riqualificazione della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale promossa dall’Associazione Rigenera Vasto, Officina di riqualificazione Urbana. Questa mattina tante le persone, associazioni e famiglie che hanno deciso di donare il proprio tempo libero per contribuire a scartavetrare la ringhiera e pitturare un luogo che da tanti anni ha vissuto in un grande degrado. Tutti coinvolti e motivati con la presenza allegra di tanti bambini.

Il presidente di Rigenera Vasto, Augusto Delle Donne e il co fondatore Alessandro Perna hanno saputo trovare la maniera giusta per coinvolgere la città. Il clima che si è vissuto questa mattina è stato di grande disponibilità, generosità e voglia di fare, tra persone che non si conoscevano tra di loro, ma che avevano lo stesso obiettivo quello di dare valore a questo luogo di aggregazione per eccellenza, rendendolo più fruibile, vivibile, per dare un aspetto più decoroso ma al tempo stesso creativo alla pista di pattinaggio, incoraggiando la diffusione della responsabilità e del senso civico, in un percorso di collaborazione condivisa.

Il Sindaco, Francesco Menna, ringrazia Rigenera Vasto e tutti coloro che hanno partecipato, mettendo a disposizione il loro tempo libero, spera di poter avviare al più presto un percorso per un regolamento sulla collaborazione tra Amministrazione comunale insieme ai cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.

L’assessore, Gabriele Barisano, ha evidenziato come questo sia un esempio importante di cittadinanza attiva, ringrazia immensamente l’associazione che ha promosso l’iniziativa e tutti i volontari che hanno voluto collaborare per il risanamento una parte della nostra villa comunale.

L’attività non è finita e chi vuole partecipare oggi pomeriggio o domani domenica 23 maggio, può mandare un messaggio sulla pagina facebook Rigenera Vasto oppure inviare una email: rigeneravasto@gmail.com, indicando il proprio nominativo, numero di telefono e la data e orario della propria disponibilità.

Questo progetto innovativo per Vasto ha avuto anche il coinvolgimento di associazioni di volontariato del territorio. Il finanziamento delle vernici e dei pennelli è stato incluso dal progetto regionale “Avviso pubblico finanziamento di iniziative e progetti di cui all’art. 5 del codice del terzo settore anno 2019. “TerTeInVolo” Cup C39C20000270008DPF022/23 del 17.11.2020, che ha l’associazione Ricoclaun come capofila, insieme ad Amici di Zampa, Un Buco nel Tetto, Circolo CB San Vitale e Alzh A La Vita. Il progetto regionale vuole promuovere in sinergia con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la salute e benessere dei cittadini attraverso la cultura del volontariato, il sostegno all’inclusione sociale e lo sviluppo delle reti associative del Terzo Settore del territorio. Potrebbero nascere nuove collaborazioni tra queste associazioni di volontariato e Rigenera Vasto, in collaborazione con il Comune di Vasto, per continuare la riqualificazione della zona della Pista di Pattinaggio, per dare più decoro e fruibilità ad uno dei luoghi più belli e ricchi di significato della città.