Anna Suriani: grande impegno del personale sanitario, degli operatori comunali e dei volontari nelle vaccinazioni

La dr.ssa Anna Suriani, referente del Centro Operativo Comunale delle attività di vaccinazioni del PalaBCC, in un post su facebook ringrazia l’impegno di tante persone nelle vaccinazioni che proseguono a Vasto 7 giorni su 7.

“Per vaccinare qualcuno c'è bisogno dell'infaticabile impegno di medici, infermieri, farmacisti che non finiremo mai di ringraziare. E di molti il cui lavoro è meno visibile ma fondamentale e prezioso come gli operatori comunali impegnati al PalaBCC, vere forze della natura che non conoscono orari, riposi, pause. Per permettere però alla macchina di andare avanti c'è la forza e il coraggio di decine e decine di volontari che ogni giorno sono all'accoglienza, all'accettazione, alla sorveglianza impegnati a contribuire alle molteplici attività che ogni giorno bisogna mettere in campo per far funzionare il polo vaccinale. Non voglio nominare le tante associazioni coinvolte perché finirei per scordarne qualcuna. Ringrazio il mondo del volontariato vera forza della nostra città e in generale del nostro paese da sempre vicini al disagio, al dolore, oppure impegnati a far crescere persone migliori.”