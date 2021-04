"Basta parcheggi improvvisati lungo le strade"

Mentre continuiamo a sostenere con convinzione la messa in opera della Rete Ciclabile Transitoria, assistiamo alla realizzazione di parcheggi “spot” lungo la circonvallazione che addirittura costringono a ridisegnare le corsie ciclabili appena realizzate.

Avevamo suggerito all’Amministrazione di non avvilire il progetto con queste “varianti in corso d’opera” ma di credere fino in fondo al cambiamento della mobilità cittadina.

Invece assistiamo a questi interventi che sembrano rispondere a logiche che non hanno nulla a che fare con una pianificazione razionale e mai condivisa con chi, come FIAB, si è messa a disposizione per sostenere il BiciPlan approvato in Consiglio Comunale.

Andare quindi avanti in tempi rapidi nella realizzazione della Rete Ciclabile Transitoria sulle altre strade della città, nel rispetto di quanto indicato nel BiciPlan, senza “sorprese” dettate da una cultura auto centrica.

Vogliamo difendere il progetto originale con convinzione, contro chi fa fatica a comprendere il cambiamento. Vorremo evitare volentieri di dover intervenire pubblicamente per denunciare queste ingiustificate, inutili e dannose varianti.

FIAB VASTO - CITTàATTIVA