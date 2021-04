Obiettivo: salvare il Tribunale di Vasto

L'obiettivo è salvare il Tribunale di Vasto, scongiurandone la soppressione prevista nel 2022 nell'ambito della riorganizzazione della geografia giudiziaria in Abruzzo che prevede anche la chiusura delle sedi di Lanciano, Sulmona e Avezzano.

Il tema sarà al centro di un incontro pubblico, su iniziativa congiunta dell'Ordine degli Avvocati di Vasto e della locale Camera Penale, in programma sabato mattina, 24 aprile, dalle ore 10, negli spazi antistanti il Palazzo di Giustizia di via Bachelet.

Interverranno i capi degli uffici, autoritè locali e i rappresentanti delle forze politiche abruzzesi presenti in Parlamento - saranno presenti l'on. Carmela Grippa (Movimento 5 Stelle) e il sen. Luciano D'Alfonso (Pd).

"Nel sottolineare la necessità e l'importanza di preservare il Tribunale e la Procura della Repubblica di Vasto ed evidenziare che tali presidi di legalità risultano imprescindibili per il nostro territorio - scrive in una nota il presidente dell'Ordine Forense vastese, avvocato Vittorio Melone - l'incontro ha lo scopo di confrontarsi circa i percorsi da intraprendere a salvaguardia del nostro Tribunale e chiedere a tutti i rappresentanti politici di adoperarsi in tal senso.

In ragione del doveroso rispetto della normativa anti Covid che richiede un contenimento dei partecipanti, affinché tutti gli interessati possano comunque avere un'opportunità di partecipazione - aggiunge Melone - l'evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina della Camera Penale di Vasto cui potranno collegarsi anche coloro i quali non iscritti al social network".