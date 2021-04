Marco Matteo Leone è il nuovo presidente dei Lions Club Vasto Host

Come previsto dai regolamenti, il Lions Club Vasto Host ha convocato l’assemblea del 9 aprile 2021 per procedere al rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo per il nuovo anno sociale che ha inizio ufficialmente il 1° luglio di ogni anno. E’ stato eletto all'unanimità il nuovo Presidente dei Lions Club Vasto Host: Marco Matteo Leone e il direttivo per l'anno sociale 2021/2022: Coordinatore LCIF Silvana Di Santo, 1° Vice Presidente Mariagrazia Angelini, 2° Vice Presidente Francesco Pietrocola, 3° Vice Presidente Michele Del Borrello, Segretario Michele Spadaccini, Tesoriere Annamaria D’Adamo, Censore di Club Michele Notarangelo, presidente Comitato Soci-GMT di Club Gabriele Tumini, Coordinatore Service Emidio Guastadisegni, Marketing e Comunicazione Pietro Grassi, Consigliere di club: Michele Lalla, Silvia Celenza, Giuseppe La Rana. La cerimonia del “passaggio del martelletto o della campana”, che secondo tradizione dà il via, di fatto, al nuovo anno sociale è programmata per la prima decade di luglio.

Al nuovo presidente Marco Matteo Leone e a tutti i collaboratori del prossimo Consiglio direttivo i migliori auguri di buon servizio e buon lavoro ricco di attività sociali e di realizzazioni lionistiche.