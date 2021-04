Vasto Città meeting “Tribunale di Vasto: una causa di tutti”

Cosa può significare per Vasto la perdita del luogo in cui viene amministrata la giustizia? Quale gioco di squadra può essere adottato per salvare questo presidio di legalità e di tutela del territorio? Quali ripercussioni ci sarebbero per tutto il territorio regionale con l’eventuale soppressione del Tribunale di Vasto?

Questo è il tema centrale del prossimo Meeting, proposto da Vasto Città che sarà possibile seguire in diretta Facebook venerdì 16 aprile 2021 alle 15:00.