C’è voglia di muoversi a Pasquetta, ma che si può fare in zona rossa?

Dopo i lauti pranzi pasquali c’è il desiderio di muoversi. Cosa prevedono le normative anti covid? E’ oggi l’ultimo giorno delle restrizioni previste dalla zona rossa su tutto il territorio nazionale per il periodo pasquale. Chi vuole fare attività motoria all’aperto, può farla individualmente e vicino della propria abitazione. E’ possibile anche svolgere l'attività sportiva ma esclusivamente nel proprio Comune, dalle ore 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto.

Da martedì 6 aprile l’Abruzzo tornerà di nuovo in fascia arancione, a eccezione di 17 comuni che, in base all’ordinanza firmata dal presidente Marsilio (che sarà valida dal 6 all’11 aprile), resteranno invece in zona rossa. Per la provincia dell’Aquila, Celano, Pratola Peligna, Pescina, Cerchio, Corfinio; per la Provincia di Pescara, Collecorvino, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore; per la Provincia di Chieti: Lentella; per la provincia di Teramo: Nereto, Colonnella, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Alba Adriatica, Martinsicuro, Canzano, Pietralta (frazione di Valle Castellana). In questi comuni saranno consentiti solo gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

Da mercoledì 7 aprile, sulla base del decreto nazionale, riapriranno in Abruzzo tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, le superiori invece avranno la didattica a distanza al 50%.