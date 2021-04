Su Rete 8 “EconoMIA, Dialoghi sull’impresa”

Lunedì 5 aprile 2021 alle 21,30 su Rete 8 il format di Confindustria Chieti Pescara “EconoMIA, dialoghi d’impresa” con Sara Cicchelli, Circuito Abrex, Fabrizio Costantini, Fastweb e Antonello Ballerini, Uppo.

Durante la trasmissione si parlerà: delle strategie digitali per rilanciare le imprese; di come le piccole e medio imprese possono trasformare o creare il loro business per sfruttare le opportunità della rivoluzione digitale; del rapporto umano con i clienti e intelligenza artificiale; di come si sta muovendo il mercato; del processo di digitalizzazione nel settore del credito innovativo, che coinvolge lato vendita e acquisti per le aziende.