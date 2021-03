“In questo momento cos’è per te la felicità?” E’ terminato il concorso Ricoclaun

“In questo momento cos’è per te la felicità?” E’ stato questo il tema del concorso Ricoclaun. In palio l’uovo di Pasqua gigante Ricoclaun da 3 kg di cioccolata. Ha vinto Irene Scampoli! La sua frase che è risultata la più votata è stata: “Per me la felicità è un gatto che fa le fusa”. E’ stata votata da 6 persone su 51 partecipanti.

Sono arrivate 30 frasi al concorso

“Non pensavamo di poter suscitare così tanto interesse”, ha detto Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione Ricoclaun. “Abbiamo lanciato l’idea per concentrare l’attenzione su un argomento positivo, in questo momento così difficile per tutti. Tante le frasi che sono arrivate, ognuna con una sfaccettatura colorata interessante. Vince la frase del gatto, che implica l’amore per i gatti, che sono amici affettuosi. Quel caratteristico ronzio, che fanno i gatti quando li accarezziamo o li coccoliamo, magari con gli occhi socchiusi, sono fusa di felicità. Loro sono felici, ma donano felicità anche a noi!”

Le altre frasi che hanno partecipato al concorso in ordine di votazione sono:

La felicità è stare con le persone che ami. 4 voti

In questo momento per me la felicità è osservare un fiore che si apre ogni giorno come segno di rinascita per tutti noi. 3 voti

La tua vita diventa migliore solo rendendo migliore quella di qualcun

altro. 3 voti

La felicità è una mamma che prega per il suo bambino. 3 voti

La felicità per me è perdonare gli altri, anche quando ti hanno fatto del male, perché ritengo il perdono l’Amore più grande. 3 voti

La felicità è la semplicità di sentirla in ogni piccola cosa!". 3 voti

Felicità è quando ciò che hai e ciò che desideri... sono la stessa cosa. 2 voti

Per me la felicità è stare insieme alla mia famiglia e divertirci. 2 voti i

La felicità è danzare sotto la pioggia senza aspettare l'arcobaleno. 2 voti

La felicità è donare un sorriso. 2 voti

Per me la felicità è ... passare all'improvviso dal "tu" al "noi", continuando però a rispettare le esigenze e i tempi dell'altro senza avere pretese ed in modo più puro e sincero del passato. Concetto valido in amore quanto in amicizia. 1 voto

Per me la felicità é la mia famiglia perché qualunque cosa succeda é sempre al mio fianco e in questo momento di solitudine mi regala abbracci e compagnia. 1 voto

La felicità per me é casa mia, é la mia famiglia, é buona, é dolce, e mi dà l'allegria.1 voto

la felicità è il sorriso protettivo e affettuoso di tua madre. 1 voto

La felicità è quella speranza invisibile dello stare distanti oggi per tornare ad abbracciarci domani. 1 voto

La felicità è il sorriso di un bambino. 1 voto

In questo momento per me la felicità è un momento determinato e infinito.1 voto

La felicità per me è.... la luce della gioia negli occhi dei miei figli. 1 voto

Per me la felicità è ascoltare mia figlia di nascosto durante un'interrogazione e sentire quanto è brava e quante cose sta imparando nonostante tutto! 1 voto

"Per me la felicità è poter rivedere e riabbracciare la mia famiglia. Vivo all'estero e a causa della pandemia in corso non riesco a tornare a casa. Mi mancano immensamente." 1 voto

La felicità in questo momento per me è come un libro antico che attende di essere letto nuovamente. 1 voto

Per me la felicità è: andare in bicicletta. 1 voto

Per me la felicità in questo particolare momento e' SPERARE. Sperare per tutto e per tutti! Soprattutto bisogna cercare di apprezzare il senso di ogni piccola cosa… perché la vita corre più veloce di quanto pensiamo e un domani non avremmo forse più la possibilità di capirlo. 1 voto

La felicità è regalare quest'uovo a chi sta soffrendo per lenire il suo dolore. 1 voto

La felicità per me e tornare alla vita normale e togliere un po' di dolori fisici a mia madre e poterla vedere serena e sorridente. 1 voto

La felicità è donare il proprio tempo all'altro. 1 voto

La felicità più grande consiste nell'accettare i nostri limiti e amarli. 1 voto

Un grande grazie a tutti coloro che hanno donato la loro espressione di felicità e a tutti coloro che hanno votato il sondaggio.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre” Gandhi.