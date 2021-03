“Striscia la Notizia” sulla Via Verde “Bike to Coast, la tratta incompleta”

L’inviato di Striscia la Notizia, Luca Galtieri ha fatto un servizio sulla Via Verde, sul tratto fra Ortona e Vasto evidenziandone i problemi, per fare chiarezza sui tempi dei lavori. Nell’edizione in onda il 27 marzo la nota trasmissione ha parlato dell’opera incompiute più attesa della provincia di Chieti: la pista ciclopedonale della Via Verde, la cosiddetta "bike to coast”. L'inviato della trasmissione Luca Galtieri, guidato dal giornalista di Telemax Enrico Giancristofaro, ha evidenziato la storia della via ciclopedonale. E’ un tracciato che, nel progetto originario, coinvolge 19 comuni per circa 140 chilometri. Ma il tratto fra Ortona e Vasto è purtroppo ancora incompiuto e con numerose criticità, come evidenziato anche da Rocco Marchegiano della Federazione ciclista italiana.

Il presidente della Provincia Mario Pupillo ha spiegato che "essendo un'opera complessa sono venuti fuori degli imprevisti", per cui "stiamo accelerando la valutazione della perizia di variante. Abbiamo nominato un collegio consultivo tecnico e se tutto andrà bene, a fine mese potremo riprendere i lavori".

Clicca il link per vedere il servizio di Striscia la Notizia

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/bike-to-coast-la-tratta-incompleta_72030.shtml?fbclid=IwAR2_uiQ6U4pTtF9yqPHjPvxbTkorROYTsKAsoUvSSS1R76a6bm7rugq5xVI