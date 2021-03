Zone con 'maggiori restrizioni', nell'elenco Castiglione Messer Marino e Lentella

Di seguito l'elenco completo dei comuni soggetti a maggiori restrizioni in Abruzzo. Nel nostro territorio entrano nella lista Castiglione Messer Marino e Lentella, fuori Montazzoli.

Le regole disposte dalla Regione sono in qualche aspetto diverse da quelle previste per le 'zone rosse' dal Decreto Draghi. Tra le differenze c'è la possibilità per parrucchieri ed estetiste di rimanere aperti e quelli di far visita, nel territorio comunale, una sola volta al giorno, in massimo due persone, ad amici e parenti. Il 3, 4 e 5 aprile, invece, in tutto l'Abruzzo saranno in vigore le regole della 'zona rossa' nazionale disposta per le festività di Pasqua.

Provincia di Chieti: escono dalle restrizioni i comuni di Roccamontepiano, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Santa Maria Imbaro, Casalincontrada e Montazzoli. Sono soggetti a restrizione Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli. A questi si aggiunge con decorrenza immediata Lentella.

Provincia di Pescara: escono dalle restrizioni i comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Cappelle sul Tavo, Bolognano, Cugnoli, Montebello di Bertona, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Villa Celiera. Sono soggetti a restrizione i Comuni di Collecorvino, Rosciano, Moscufo, Villa Celiera.

Provincia de L'Aquila: escono dalle restrizioni i comuni di Castelvecchio Subequo, Tornimparte, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Castel di Sangro. Sono soggetti a restrizione i Comuni di Pratola Peligna, Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, Celano e San Benedetto dei Marsi, a cui si aggiungono da lunedì prossimo i Comuni di Pescina e Cerchio.

Provincia di Teramo: escono dalle restrizioni i comuni di Tortoreto, Martinsicuro, Morro d'Oro e Sant'Egidio alla Vibrata. Sono soggetti a restrizione: Colonnella, Nereto, Sant'Omero e Mosciano Sant'Angelo.