Vasto Città: focus sui fondi europei

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Vasto Città continua con gli appuntamenti dedicati alle idee virtuose.

Sabato 27 alle 15:30 sarà la volta di un tema delicato e complesso incentrato sui fondi UE. L'appuntamento sottolineerà l'importanza di un cambio di logica nel grande panorama dei bandi europei che diventano sempre più strutturali per gli investimenti pubblici.

Il supporto arriverà grazie ad un team di discussione che in questi anni ha saputo concentrare esperienze ed energie in altre importanti realtà nazionali. "Questo è un approccio che vorremmo sia continuativo sui progetti di Vasto Città. Poter disporre di persone appartenenti a Vasto e che hanno un rilievo nella vita professionale è una ricchezza irrinunciabile", dichiara Piergiorgio Molino, coordinatore di Vasto Città.

Infatti l'approfondimento del tema punta su Antonino Di Giuseppe, vastese e Legal Specialist Procurement, responsabile di gara presso InnovaPuglia SpA per procedure d'appalto aggregate in ambito sanitario e precedentemente Legal Specialist del Comune di Milano, e Alessandro Capezzuoli, Data Scientist all'Istituto Nazionale di Statistica impegnato in numerosi progetti di open data. La conversazione sarà coordinata da Mattia Perrotta, altra risorsa del territorio che ha investito il suo know-how nella comunicazione digitale con grandi gruppi internazionali e che ha deciso di collaborare con Vasto Città.

Il focus sarà incentrato sulle sinergie tra Pubblico e Privati, chiave fondamentale la chiave su cui si fondare nuove conversazioni per aprire all'opportunità che arrivano dall'esterno. Sarà fondamentale la partecipazione durante il live su Facebook e bisognerà cogliere l'occasione di rivolgere durante la diretta quante più domande agli ospiti presenti.

Per partecipare all'evento clicca qui https://fb.me/e/7SzZIwEHi