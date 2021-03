Risonanze magnetiche sicure anche per i portatori di dispositivi cardiaci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto Marina (CH) è lieta di annunciare un nuovo servizio disponibile per i portatori di dispositivi cardiaci. Grazie alla stretta collaborazione con il cardiologo-aritmologo Dr. Amarild Cuko, la Fondazione è in grado di sottoporre in piena sicurezza a risonanza magnetica anche i portatori di dispositivi cardiaci quali pace maker, loop recorder ed impianti ICD compatibili.

Il servizio prevede una prima visita di controllo della configurazione degli apparati i quali vengono quindi posti, con procedure non invasive, in una modalità compatibile con l’esecuzione della risonanza magnetica. Al termine dell’esame si procederà alla riconfigurazione del dispositivo alle condizioni originarie e alla conseguente certificazione di corretto funzionamento, con annesso controllo cardiaco e aritmologico del soggetto.

Questa tipologia di servizio, erogata unicamente in presenza del cardiologo-aritmologo, finalmente consente a tutti i portatori di dispositivi cardiaci, compatibili con questa procedura, l’esecuzione di esami di diagnostica per immagini di fondamentale importanza sia nel caso di patologie cardio-correlate che per la ricerca di eventuali comorbilità.

Si ricorda, inoltre, che la Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto marina dispone di un tomografo a Risonanza Magnetica di ultima generazione, tecnologia “Open” a medio campo aperto, da 0,4 Tesla, denominato Hitachi Aperto Lucent. Si tratta dell’ultima classe nella tecnologia MRI aperte che, grazie ad un imaging di qualità elevata, fa della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus un centro all’avanguardia per le indagini diagnostiche.

La struttura aperta permette a bambini ed anziani di avere qualcuno al loro fianco, riducendo l’ansia dei pazienti dovuta a claustrofobie. L’Aperto Lucent dispone di bobine dedicate per i vari distretti corporei e, attraverso particolari software, è possibile ottenere ricostruzioni di immagini 2D e 3D (MIP e MPR) molto utili per le esigenze diagnostiche.

Per maggiori informazioni o per procedere con la prenotazione di questa particolare modalità di risonanza magnetica è possibile contattare direttamente il servizio di diagnostica per immagini della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus ai seguenti recapiti telefonici: 0873-800346, 0873-365966, 348-4058274.