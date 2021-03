Anniversario del rapimento di Aldo Moro, omaggio alle vittime della scorta

Nel ricordo dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e della morte dei cinque uomini della sua scorta, è stato deposto un mazzo di fiori nell’area verde di via Crispi, a Porta Nuova, dove posta una targa commemorativa.

Era il 16 marzo 1978 quando l’auto su cui si trovava Moro fu bloccata da un commando delle Brigate Rosse in via Fani. I Carabinieri Domenico Ricci e Oreste Leonardi e gli agenti di Polizia Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi rimasero uccisi, il presidente della Democrazia Cristiana, sequestrato, fu tenuto prigioniero per 55 giorni fino al ritrovamento, il 9 maggio in via Caetani, del suo cadavere nel portabagagli di una Renault 4.

“ Ricordiamo il grande statista italiano Aldo Moro e i cinque servitori dello Stato morti mentre compivano il loro dovere. Fedeli servi di giustizia morti - ha detto il sindaco Menna - per difendere i valori della democrazia e della libertà”.