"Vogliamo lavorare": il 'grido di dolore' dei dipendenti della Esplodenti Sabino

“Vogliamo lavorare”: questa la scritta che campeggiava su alcuni manifesti esposti dai lavoratori della Esplodenti Sabino, l'azienda di Casalbordino ferma nella sua attività dal tragico incidente avvenuto a dicembre nel quale hanno perso la vita tre operai, Nicola Colameo, Paolo Pepe e Carlo Spinelli.

Dopo il sit-in organizzato qualche giorno fa davanti alla sede della SE, stamattina ne è stato proposto un altro al cospetto del Tribunale di Vasto. Gli 80 dipendenti, in cassa integrazione fino alla metà del mese di aprile, chiedono lumi sul futuro dell'insediamento, con timori e preoccupazioni evidenti per il loro futuro.

Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal procuratore capo Giampiero Di Florio, titolare dell'indagine sul tragico episodio del 21 dicembre scorso. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali chiedono il dissequestro parziale dell’azienda e l’annullamento della sospensione della licenza di attività al titolare stabilita dalla Prefettura.

"Abbiamo pagato un prezzo giù alto, non fateci morire d'altro", la scritta in uno striscione e, ancora, "Preoccupatevi di ricollocare 80 lavoratori", l'appello in un altro manifesto.