Nuovo Dpcm, il primo firmato Draghi: cosa si potrà fare e cosa no

Sarà in vigore da sabato 6 marzo e avrà efficacia fino al prossimo 6 aprile, includendo tutto il periodo delle festività pasquali il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Ad illustrarne i contenuti non è stato il premier, ma due dei ministri del suo Governo, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini.

"Il principio guida del nuovo Dpcm, adottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. Per ricostruire il Paese, per lo sviluppo del Paese, bisogna vincere la pandemia", ha evidenziato Speranza. Il Dpcm "prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali che sono vigenti. Viene confermato il modello di divisioni del nostro Paese di aree che corrispondono a colori", dice ancora.

