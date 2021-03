'La potatura della vite', approfondimento on line

In programma, giovedì 4 marzo, il webinar “La potatura della vite. Approfondiamo on line”, organizzato da Cia Chieti-Pescara in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Chieti.

Il corso, aperto a operatori del settore ma anche a semplici appassionati, è composto da una parte teorica che si svolgerà in on line learning e una pratica con l’ausilio di video lezioni. Un nuovo format di approfondimento in modalità completamente on line. Il docente Daniele Ferrante, dottore agronomo, insegnerà come eseguire una potatura corretta, nel rispetto della fisiologia della vite in funzione alla sua forma di allevamento. I diversi tipi di potatura della vite servono a dare alla pianta una forma che le permetta di supportare meglio il carico di produzione e di resistere alle intemperie, ma anche a garantire la qualità dei frutti, nelle dimensioni, nel colore e nella forma. Inoltre hanno l'obiettivo di bilanciare i deficit e gli eccessi vegetativi della pianta che può arrivare a produrre uno scarso oppure eccessivo numero di gemme da cui poi si formeranno i grappoli.

Obiettivo del corso è quello di fornire le regole base per garantire un corretto equilibrio vegeto-produttivo dell’impianto ed evitare i possibili danni provocati da interventi non corretti.

L’evento, che si svolgerà alle ore 18:00 in diretta Facebook sulla pagina di Cia Chieti-Pescara e su Youtube, dà diritto a crediti formativi per gli agronomi e forestali.