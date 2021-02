La simpatia colorata della Ricoclaun allo Screening dedicato alla scuola

Lo Screening Covid-19 ella Palestra Ex Salesiani, stamattina era dedicato alla scuola, ai bambini, ragazzi e al personale scolastico. Malgrado l’affluenza modesta, si è notata la presenza colorata dei clown Ricoclaun, anche in questa occasione presenti per portare sorrisi, simpatia e buonumore. Clown Eric, Lulù, Ventolo, Birillo, Nuvoletta e Leggera, hanno accompagnato piccoli e grandi verso …il tamponamento! Paroline d’incoraggiamento, racconti pieni di fantasia, scelta di tamponi a ogni gusto, anche al cioccolato, e molto altro per rilassare, abbassare la tensione, strappare un sorriso. Per noi clown Ricoclaun è stato un momento importante che ci ha permesso di riattivare l’esperienza della clownterapia, purtroppo interrotta con la pandemia.

Ci auguriamo di cuore di poter ritornare presto nelle corsie dell’ospedale di Vasto, quel sorriso donato fa bene anche a noi.