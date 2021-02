Addio a Silvana Marcucci, ex dirigente scolastico al 'Mattioli' di Vasto

Dolore e costernazione per l'improvvisa scomparsa, all'età di 70 anni, di Silvana Marcucci, dirigente scolastico e avvocato e per diversi anni (fino al 2015) alla guida del Polo liceale 'Raffaele Mattioli' di Vasto dopo esperienze simili nella realtà della scuola a San Salvo e a Scerni.

E' stata ai vertici del Lions di San Salvo e faceva parte dell'organizzazione del Premio letterario 'Raffaele Artese'.

Stretta, negli ultimi tempi, era stata la collaborazione con l'avvocato Angela Pennetta ed il suo movimento 'L'Arcobaleno'. "“Era una persona perbene - ricorda la Pennetta -, generosa, con una forza e voglia di vivere travolgenti. Per noi ha fatto tantissimo e tantissimo per tutte le famiglie da noi assistite. Ha procurato quantità indicibile di cibo di ogni natura. Quanti viaggi abbiamo fatto a San Salvo insieme per caricarlo. Era una vera amica, profonda, preparata, intelligente”.