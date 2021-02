Loggia Amblingh, consolidamento... al palo. Perché?

Lavori fermi nell'area del cantiere per gli interventi di consolidamento della Loggia Amblingh: a tornare sulla questione sono i consiglieri comunali Dina Carinci e Marco Gallo, del Movimento 5 Stelle.

"La costante inattività del cantiere - si legge in una nota - preoccupa i cittadini per il rischio, sempre più incombente, di un peggioramento dei fenomeni franosi che interessano una delle zone più belle della città. I consiglieri comunali Carinci e Gallo, condividendo e interpretando queste preoccupazioni, hanno depositato un’interrogazione che verrà discussa al prossimo Consiglio comunale".

Le questioni poste all’attenzione dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Forte sono le seguenti:

Motivi per i quali i lavori sono fermi.

Quali provvedimenti siano in atto per recuperare il tempo perso.

Per quale motivo è stato versato all’impresa un anticipo di circa 90.000 euro senza alcuna garanzia di un inizio effettivo dei lavori.

Se è confermata la data di fine lavori al 23 marzo 2021 e, in caso negativo, quale sia la nuova data prevista.

"In attesa delle risposte ci auguriamo che l’evidente ritardo dei lavori non interferisca con la prossima stagione turistica pregiudicando il transito pedonale e le attività di ristorazione tipiche della Loggia Amblingh - sottolineano i due esponenti pentastellati -. L’inerzia e l’inefficienza di quest’Amministrazione trovano un’ulteriore conferma in un problema grave e urgente per la città. Invitiamo il sindaco Menna a orientare i suoi spot pubblicitari verso i cantieri bloccati piuttosto che su quelli aperti con la semplice affissione di un cartellone cui, troppo spesso, non seguono i lavori nei modi e nei tempi previsti dai progetti e attesi dai cittadini".