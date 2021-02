Lunedì 15 febbraio ore 18,00 inaugurazione on line del Polo Bibliotecario “Raffaele Mattioli”

Lunedì 15 febbraio 2021, alle ore 18,00 sarà trasmesso in streaming sui canali facebook del Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli” e della Città del Vasto l’evento inaugurale del nuovo Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli”. Un innovativo "spazio della bellezza", nel centrale e storico contesto delle Scuderie di Palazzo Aragona, che eroga servizi culturali rinnovati, improntati alla digitalizzazione e all’interconnessione del sistema interbibliotecario nazionale.

L'evento, per rispetto delle vigenti norme emergenziali si è svolto in assenza di pubblico, e ha visto la partecipazione del Prefetto di Chieti, Armando Forgione, dell'Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, del Questore di Chieti, Annino Gargano e del Presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo.

Impreziosiranno il video i contributi musicali realizzati, all'interno della biblioteca, dai Maestri della Scuola Civica Musicale "F. Ritucci Chinni" e la lettura, condotta dal giovane studente universitario Corrado Sambrotta, di un brano di Umberto Eco sulla missione civica della divulgazione del sapere.

"In questo tempo particolare per tutti noi - ha dichiarato il Sindaco Francesco Menna - credo che portare fin dentro le nostre case un momento così importante per la nostra comunità, permettendo a tutti i cittadini di parteciparvi, ci rafforzi nella determinazione di recuperare il valore della bellezza che la cultura sprigiona".

Si informa inoltre che la sala studio del nuovo Polo Bibliotecario Comunale “R. Mattioli”, in coerenza con le nuove restrizioni relative alla zona rossa per la Provincia di Chieti, rimarrà chiusa fino al prossimo 28 febbraio.

Il personale del Polo Bibliotecario resta a disposizione del pubblico per il servizio di prestito interbibliotecario e per qualsivoglia informazione all’indirizzo e-mail: polobibliotecariomattioli@comune.vasto.ch.it .