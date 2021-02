Fernando D’Annunzio, Carnevale 2021: ‟La Štorie” (in pandemia)

Anche quest’anno Fernando D’Annunzio pubblica “La Storie 2021. E’ un’antichissima tradizione carnascialesca vastese ripresa nel 1995 che giunge ad oggi senza interruzione. ‟La Štorie” quest’anno non verrà cantata in pubblico per salvaguardare la sicurezza di tutti. Mancava anche lo spirito necessario per scriverla, visto che ha quasi sempre trattato argomenti che si prestano alla satira e allo scherzo. Questa 27ª edizione, ridotta e a tema unico, ha il solo scopo di non interrompere la tradizione e di lasciare una testimonianza della triste esperienza e del brutto periodo che stiamo vivendo.