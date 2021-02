Screening a Vasto: 12 febbraio Palestra “Rossetti”, 13 e 14 PalaBCC e San Francesco

Tre giorni di Screening a Vasto per contrastare la diffusione del Covid, organizzata dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti con la collaborazione del Comune di Vasto. Venerdì 12 febbraio dalle 8,30 alle 13,00 presso la Palestra “G. Rossetti” si effettueranno test volontari Sars Cov 2 per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e per tutto il personale scolastico. (Per poter effettuare lo Screening è indispensabile compilare il modulo.) Sabato e domenica 13 e 14 febbraio dalle 8,30 alle 19,30 Screening di massa presso il Palabcc e l’auditorium San Francesco a Vasto Marina, si effettueranno tamponi nasofaringeo rapidi, su base volontaria.

A causa di condizioni meteo avverse, le altre due sedi previste, Auditorium San Paolo e Palestra Oratorio Salesiano, non saranno attivate. Dunque, tutte le operazioni saranno concentrate solo al PalaBCC e all’Auditorium San Francesco.

Si ricorda che il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia: possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio.

Si comunica inoltre che sabato 13/02/2021, dalle ore 8:30 alle 14:00, sarà riservato un ingresso (il numero 2, lato Istituto Tecnico Commerciale) al personale scolastico ed alunni che vorranno sottoporsi al test rapido Covid -19 presso il Palazzetto dello Sport. Si precisa che, nella mattina del 13/02/2021, saranno presenti anche alcuni pediatri per effettuare i tamponi, pertanto si chiede di sensibilizzare anche i ragazzi più piccoli (dai 6 anni i su) a partecipare al test insieme ad un accompagnatore, per loro ci sarà anche una piccola sorpresa ad accoglierli.

E’ prevista la partecipazione anche dei volontari della Ricoclaun sabato mattina.

Per i ragazzi (minori) che vorranno sottoporsi al Test rapido si ricorda che:

1- Le famiglie dovranno compilare la modulistica allegata.

2- Il modulo va compilato a nome del ragazzo (persona da testare) che si sottoporrà al test volontario. Sul modulo, il genitore dovrà apporre n. 3 firme.

3- Lo stesso modulo dovrà essere tassativamente portato dal ragazzo, unitamente alla tessera sanitaria, la mattina del 13/02/2021 per accedere alle operazioni di screening.

4- In caso di positività, entro 30 minuti dal risultato, il genitore verrà contattato dal personale medico presente che provvederà a fornire le opportune indicazioni.

5- La ASL provvederà all'invio del SMS anche in caso di negatività, tuttavia la ricezione o meno dello stesso non deve suscitare alcuna preoccupazione, in quanto, come detto nel precedente punto, i positivi verranno contattati direttamente ed immediatamente via telefono.

Si chiede la massima partecipazione al fine di circoscrivere la diffusione del virus, tuttavia l'adesione è volontaria.

NON POSSONO FARE IL TAMPONE:

Persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

Persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

Persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi;

Persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario;

Persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare;

Persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali;

Minori sotto i 6 anni;

Persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

Sarà necessario presentare la tessera sanitaria, un documento di identità e il modello di accettazione già compilato scaricabile

