'Giorno del Ricordo', cerimonia commemorativa in Largo Tommaso Saraceni

Stamattina a Vasto, per iniziativa dell'Amministrazione comunale, in occasione del "Giorno del Ricordo", è stato reso omaggio alle vittime delle foibe con un appuntamento organizzato in Largo Tommaso Saraceni, nei pressi degli ex Palazzi Scolastici di corso Italia.

Presso il Cippo commemorativo dedicato al finanziere vastese Tommaso Saraceni e a tutte le vittime delle foibe e degli esuli istriaini, fiumani e dalmati, si sono ritrovati, tra gli altri, il sindaco Francesco Menna, il responsabile del Comitato 10 Febbraio Marco di Michele Marisi e rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Posta in risalto, in particolare, la figura di Saraceni, in forza alla Legione territoriale di Trieste, il quale fu catturato il 2 maggio 1945 dalle truppe titine presso la Caserma Campo Marzio insieme ad altri commilitoni e deportato verso la Jugoslavia, dove trovò la morte.

Solo nel 2016 - ha ricordato Marco di Michele Marisi - la famiglia Saraceni è venuta a conoscenza della fine che aveva fatto il proprio congiunto. La stessa famiglia ha poi ricevuto un riconoscimento ufficiale ritirato l’anno successivo nel corso di una cerimonia alla Camera dei Deputati. Abbiamo ritenuto chiedere, come giusto che fosse, che la città natìa di Tommaso Saraceni, avesse dunque uno spazio a lui intitolato, a ricordo del suo sacrificio, e di tutte le vittime delle foibe".

Foto di Andrea Marino