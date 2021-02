Screening di massa a Vasto, da coinvolgere il mondo della scuola

Proseguiranno nel prossimo fine settimana le operazioni di screening a Vasto, sabato e domenica 13 e 14 febbraio, dalle ore 08:30 alle 19:30.

Sta per essere pianificata, poi, in accordo con i dirigenti scolastici, una campagna per l'effettuazione dei controlli nelle scuole del primo ciclo. “Saranno sottoposti a tampone – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco – gli alunni, docenti e collaboratori scolastici. I test, organizzati dal Comune in stretta sinergia con la Asl, saranno effettuati gratuitamente. Per tutti gli altri studenti delle superiori in didattica a distanza, fino al 21 febbraio, a seguito di ordinanza regionale, la possibilità inizialmente valutata è stata rinviata a quando sarà ripresa l’attività scolastica in presenza.

Per la prossima settimana attendiamo una più ampia partecipazione alla campagna di prevenzione, strumento gratuito, più volte sollecitato dalla cittadinanza e che consentirà di poter riscontrare positivi al Covid – 19. In particolare rivolgiamo un appello alla popolazione ad aderire numerosi allo screening”.