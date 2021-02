Prosegue l’attività formativa del progetto regionale Vastese Inclusivo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il progetto regionale “Vastese Inclusivo” che coinvolge associazioni di volontariato e comuni dell’Alto Vastese si incontrerà Sabato 6 febbraio e Sabato 20 febbraio 2021 dalle ore 9 alle ore 11 per un’attività formativa importante: “Introduzione alla Riforma del Terzo Settore” con il docente Avv. Ilaria Ionnone. Sarà effettuato il focus sugli aspetti operativi e gestionali oltre che normativi. Verranno trattati le novità introdotte dalla riforma del terzo settore e annessi adempimenti. L’attività formativa è gratuita e rivolta a tutte le associazioni di volontariato del territorio.

Il Docente Avv. Ilaria Ionnone: laureatasi nel 2012 presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi” con Major in Diritto Societario, dei Mercati finanziari e della Concorrenza. Si occupa per lo Studio Sepio di Roma e associati di contenzioso tributario, strumenti deflativi, riscossione coattiva, imposizione diretta e indiretta e consulenza sia nell’ambito

imprenditoriale sia in materia di Terzo settore.

Link per la riunione in Zoom

https://zoom.us/j/93700527537?pwd=UnB4MlU0TDQ0RTRrS2IvbDRpTkduUT09

ID riunione: 937 0052 7537

Passcode: 510073

Per inf e iscrizioni: Pmi Services 0873 432088