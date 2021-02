Screening di massa a Vasto 6-7-13 e 14 febbraio

Inizierà sabato 6 febbraio lo Screening di massa a Vasto per proseguire il 7, il 13 e 14 febbraio, dalle ore 08:30 alle ore 19:30 in quattro diverse sedi: PalaBCC, Auditorium San Paolo, Auditorium Istituto San Francesco e Palestra dell’Oratorio Salesiano in Via San Domenico Savio. Non è necessaria la prenotazione ed è gratuito. E’ necessario presentarsi muniti di Carta d'Identità, Tessera Sanitaria e Modulo compilato scaricabile dal sito www.comune.vasto.ch.it. Sarà sufficiente consegnare solo la seconda pagina del modulo. Viene effettuato un tampone nasofaringeo del tipo "rapido", in grado cioè di dare un risultato in poco tempo.

Lo screening di massa è un'ottima occasione per tutti i cittadini di controllare il proprio stato di salute e, al contempo, dimostrare grande senso civico, aiutando le istituzioni nella lotta al coronavirus. Sottoporsi allo screening è un'azione volontaria, ma si invitano caldamente le persone ad aderire a questa importante iniziativa, per poter identificare nuovi positivi asintomatici e spegnere eventuali nuovi focolai, mettendo al sicuro la nostra salute, quella dei nostri cari e quella della nostra comunità.