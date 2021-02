Proposta del Comitato Civico L’Arcobaleno sulla Variante alla Statale 16

In merito alla variante della statale 16 il Comitato Civico L’arcobaleno ha preso una posizione chiara. A nostro avviso la soluzione migliore è quella dell’entroterra e cioè il tracciato che partendo dalla zona Cotir- Vasto Nord , fondovalle Sinello arriva sulla fondovalle Cena per poi proseguire sulla fondovalle Treste fino alla statale 650 Trignina. Questa proposta consentirebbe un vero alleggerimento del traffico della statale 16 sulla costa adriatica ed uno sviluppo delle aree interne. Ciò consentirebbe a Vasto di diventare il vero capofila di tutti i Comuni del medio ed alto vastese favorendo il turismo mare - colline- zone interne. I costi sarebbero molto inferiori rispetto ad altre faraoniche soluzioni, in quanto le strade ci sono già e vanno semplicemente adeguate alle nuove normative. Questa proposta è stata già votata dai consigli comunali di 27 Comuni di Medio e Alto vastese. Il Comune di Vasto dovrebbe semplicemente riprendere questa soluzione portarla in consiglio comunale e prospettarla all’Anas. Sono assolutamente contraria alla indizione di un referendum proposto da Piergiorgiorgio Molino , presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina in quanto servirebbe solo ad allungare ulteriormente i tempi. Quest’opera aspetta già da venti anni di essere realizzata. Questo è un modo specifico per far recuperare al Comune di Vasto il ruolo di Comune capofila dell’intero territorio.