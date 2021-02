Obiettivo per Vasto: "Città moderna ed ambiziosa". Il progetto lanciato da Piergiorgio Molino

La nostra Città, a detta di molteplici osservatori ed indicatori, ha fantastiche opportunità di crescita. Per liberare le energie necessarie ed aprirsi ad un nuovo futuro però, sarà necessario superare la lentezza, la mancanza di iniziativa, i limiti progettuali attraverso la creatività, la forza, l'energia, l'approccio positivo e, soprattutto, la voglia di far accadere le cose.



Un modello di Città vuol dire pensare alla sua bellezza, all'accoglienza, alle opportunità da creare per Vasto e per il territorio, puntando decisamente alla crescita economica ed allo sviluppo culturale e di prospettiva, con idee e metodi di approccio che le nuove tecnologie ci impongono.

Con il coinvolgimento di tutti, associazioni e cittadini intendiamo dare il nostro contributo, auspicando un nuovo ed innovativo percorso. È pertanto che abbiamo deciso di riunire in una piattaforma online, le idee e gli stimoli da parte di un gruppo di cittadini accomunati dal loro grande amore ed attaccamento per Vasto, con l'unica volontà di fare del Bene Comune una bandiera per il futuro. Perché solo lavorando in modo nuovo si potrà far crescere la Città.

Questa iniziativa si pone l'obiettivo di lavorare per il cambiamento, per l'evoluzione, per cogliere le tante opportunità europee, nazionali e regionali e trasformare Vasto in una città moderna ed ambiziosa.

“Non si può pensare di risolvere i problemi attuali utilizzando lo stesso modo di pensare che li ha generati”: da questa citazione di Albert Einstein nasce la nostra energia che mettiamo, liberamente ed incondizionatamente, a servizio della Città e che verrà presentata in forma ufficiale.

Primo appuntamento da seguire sulla pagina facebook https://www.facebook. com/Vasto-Citt%C3%A0- 103221055026470 per sabato 6 febbraio ore 15.30

"Vasto: un'idea di gestione che punta sulla comunicazione"

Il coordinatore del progetto Piergiorgio Molino