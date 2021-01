Marsilio: tre casi di positività al Covid con variante brasiliana in Abruzzo

Tre casi di variante brasiliana sono stati rintracciati in Abruzzo. A rilevare le positività è stato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” e ora i tamponi saranno inviati all’Istituto Superiore di Sanità per poter completare la sequenza dell’intero genoma.

L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Marco Marsilio. I tre positivi alla variante brasiliana appartengono a una famiglia di Poggio Picenze, in provincia di L'Aquila, che era rientrata dal Brasile. I contagi sono stati individuati grazie ai tamponi effettuati al rientro in Italia e tempestivamente isolati. La situazione è in ogni caso sotto controllo e continuerà ad essere monitorata dalla Asl anche nei prossimi giorni. Come già reso noto dai vertici regionali, successivamente la famiglia verrà sottoposta al vaccino.

I casi abruzzesi seguono il primo contagio alla variante brasiliana riscontrato a Varese, proveniente dal Paese sudamericano.