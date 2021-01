Prosegue la seconda fase di vaccino Covid in Abruzzo

Proseguirà senza ritardi la seconda fase dei vaccini covid in Abruzzo con il richiamo previsto per circa 20 mila utenti. Lo conferma, il dottor Maurizio Brucchi, responsabile del settore per la sanità abruzzese ed ex sindaco di Teramo.

Saranno consegnati i vaccini Pfizer, anche se in misura ridotta rispetto alle precedenti indicazioni, ma l’accantonamento del 30% delle dosi riuscirà a soddisfare l’utenza. Nel frattempo, sono in arrivo dosi del vaccino Moderna, nel numero di circa 1.400, per proseguire la pratica sempre sugli operatori sanitari.