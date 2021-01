“Il medico mi ha prescritto di camminare molto!” Era a 150 km dalla propria abitazione

Trovato dai carabinieri di Agnone (Isernia) a 150 chilometri dalla sua abitazione, risponde: "Il medico mi ha prescritto di camminare molto". L'uomo, residente in un centro abruzzese, aveva violato le prescrizioni dettate dalla pandemia e per questo è stato denunciato, per evitare le sanzioni ha trovato un motivo improbabile da raccontare ai militari dell'Arma.