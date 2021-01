Giorno della Memoria 2021, Webinar live gratuito in diretta streaming “ETTY HILLESUM - Una luce nell'inferno

Prosegue il programma di eventi on-line dell’Università delle Tre Età di Cupello in diretta Facebook. Per il Giorno della Memoria 2021, Mercoledì 27 Gennaio alle ore 18,30 per ricordare le vittime della Shoah, l’Unitre di Cupello, l’Unitre di Vasto e il Club per l’UNESCO di Vasto presentano l’incontro in diretta web “ Una luce nell’inferno”, sulla vita e gli scritti di Etty Hillesum, ebrea olandese, vittima dell’Olocausto, uccisa ad Auschwitz nel 1943. La relatrice sarà Bianca Campli e sono previste le letture di Giuliana Antenucci.

Il webinar è curato e condotto da Fabio Bruno