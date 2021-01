Il promo della candidatura dell'Aquila a capitale della cultura 2022

Un video per candidare L’Aquila a Capitale della cultura 2022. Realizzato dal Comune, racconta attraverso volti e voci il percorso del territorio verso la ricostruzione. Realizzato per la candidatura del capoluogo d’Abruzzo a Capitale italiana della cultura per 2022, Lunedì prossimo, 18 gennaio, sarà proclamata la Capitale Italiana della Cultura 2022 che vede in finale dieci città italiane tra cui L’Aquila.

Il valore storico e culturale dell’Aquila emerge dal video in ogni suo passaggio, in particolare nella parte conclusiva dove la basilica di Santa Maria di Collemaggio viene focalizzata sia con le immagini della devastazione prodotta dal sisma del 2009, sia con quelle del restauro completato e della sua riapertura, a significare una sorta di parallelo tra ricostruzione della comunità e ricostruzione delle strutture materiali.

“Il video raffigura compiutamente l’identità storica e culturale dell’Aquila e dell’Aquilano – commenta il sindaco Pierluigi Biondi – immortalando i suoi tesori d’arte, molti dei quali recuperati in sicurezza dopo il terremoto di 12 anni fa, e lasciando agli aquilani la spiegazione di questi valori. Il tutto grazie alla disponibilità di gente impegnata in vari settori della società civile, cittadini, a conferma che quella aquilana è una candidatura di comunità”. La Basilica di Collemaggio ripete il logo del dossier di candidatura, realizzato da Maicol&Mirco, fumettista docente dell’Accademia di belle arti del capoluogo e raffigurante l’iconico monumento attraversato da una cicatrice d’oro in ossequio alla tecnica del kintsugi che ha ispirato lo stesso dossier, a significare il dolore, di qualunque natura esso sia, e la capacità di farne punto di ripartenza, elemento da valorizzare e da cui ripartire con maggiore resilienza.

https://fb.watch/304Y9-SqwO/