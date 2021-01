I libri della professoressa Eleonora Sasso della D’Annunzio tra i best seller internazionali

E’ tra i primi 200 libri nella speciale classifica dei best-seller Amazon (sezione “Critica Letteraria del XIX secolo”) la raccolta di saggi dal titolo “Late Victorian Orientalism: Representations of the East in Nineteenth-Century Literature, Art and Culture from the Pre-Raphaelites to John La Farge”, curata dalla professoressa Eleonora Sasso, docente di “Lingua e Traduzione Inglese” presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara. Il lavoro della professoressa Sasso è stato pubblicato dalla casa editrice londinese “Anthem Press”, nella prestigiosa collana “The Anthem Nineteenth-Century Series” diretta dal Prof. Robert Douglas-Fairhurst della Oxford University nonché consulente della BBC. Grazie ai contributi a firma di grandi studiosi internazionali provenienti da Atenei quali la “Columbia University” (USA) , la “Iowa University” (USA), l’Università “IUAV” di Venezia e l’Università degli Studi di Catania, tra i quali figurano anche la professoressa Miriam Sette ed il professor Andrea Mariani della “d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il volume investiga per la prima volta l’Orientalismo nel tardo Ottocento inglese, offrendo letture critiche sulle rappresentazioni artistiche, immaginifiche, e imperialiste, nonché sulle traduzioni letterarie e intersemiotiche dell’Oriente da parte di artisti e scrittori vittoriani britannici e americani. Un altro lavoro della professoressa Eleonora Sasso, si segnala tra i best-seller mondiali. Si tratta della monografia dal titolo “The Pre-Raphaelites and Orientalism: Language and Cognition in Remediations of the East”, che è edita dalla Edinburgh University Press e che si colloca tra i primi 20 libri della classifica best-seller Amazon Italia (sezione “critica letteraria mediorientale”). Questo volume è il primo studio critico che investiga le influenze latenti e manifeste dell’Oriente nella produzione artistica e letteraria della confraternita preraffaellita in grado di rappresentare l’aura mistica, il mondo criminale e la sensualità femminile dell’Oriente. La casa editrice Edinburgh University Press ha selezionato il volume della professoressa Sasso tra quelli da inserire nei 300 libri editi dalla EUP che sono disponibili sulla piattaforma digitale Edinburgh Scholarship Online (ESO).