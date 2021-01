Vasto in Centro” Fai un Saldo in Centro”, apertura straordinaria dei negozi del centro storico domenica 10 gennaio 2021

Tutt’Italia, per la prima volta sabato 9 e domenica 10 gennaio, sarà in zona arancione. E’ questo il primo weekend dei saldi e i negozi anche a Vasto saranno aperti.

Il Consorzio Vasto in Centro, lancia il consueto “Fai un Saldo in Centro”, con l’apertura straordinaria dei negozi del centro storico domenica 10 gennaio 2021, per sostenere e rilanciare il commercio locale, che contribuisce a rendere viva la nostra città e ripartire insieme con lo spirito giusto, valorizzando i negozi del centro, un luogo sicuro dove l’acquisto si arricchisce con relazioni umane, servizio, assortimento e qualità.