Associazione Nazionale Marinai d'Italia: 95 anni di storia a Vasto

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) gruppo di Vasto, festeggia il 95° della sua costituzione (08/01/1926-08/01/2021).

A diffondere questa notizia, é stato il Presidente di sezione Luca Di Donato.

IL gruppo A.N.M.I. di Vasto è tra i sodalizi più longevi della città del Vasto; cosi che il Presidente si è rivolto ai soci nel messaggio di auguri e, lo ha fatto con orgoglio.

"Siamo la continuità di coloro che ci hanno preceduto - dice Di Donato -, conservando i valori e le tradizioni marinaresche e trasmettendo quegli insegnamenti che la Marina Militare ha saputo infonderci nel periodo trascorso nell'arma. Un pensiero va rivolto a tutti i soci che oggi non sono più tra noi, quelli che hanno segnato la storia di questo gruppo e che hanno lasciato un'impronta indelebile, quelle orme su cui stiamo camminando. Questi marinai, hanno trasmesso a tanti di noi un grande patrimonio morale. Per questa ragione, il nostro gruppo e apprezzato e ammirato da tutti. A tutti i soci un ringraziamento per la continua e fattiva partecipazione e per la vicinanza al gruppo.

Questo sodalizio - conclude Di Donato - vanta soci iscritti da oltre 60 anni, come Tindaro Pontillo con 63 anni e Luigi Smargiassi con 58 di appartenenza e, tanti altri con più di 50 anni di iscrizione".