Vittime alla Sabino Esplodenti, celebrazione di suffragio con il vescovo Forte

Nella giornata di ieri, 30 dicembre 2020, presso la Basilica di Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino, il vescovo Bruno Forte ha presieduto la Celebrazione eucaristica in suffragio di Carlo Spinelli, Paolo Pepe e Nicola Colameo, vittime dell'esplosione avvenuta alcuni giorni fa alla Sabino Esplodenti di Casalbordino.

Profondamente scosso per l’accaduto, Padre Bruno aveva già espresso, fin dal primo momento, la sua vicinanza alle vittime, alle famiglie, alle comunità

colpite dai lutti, nonché all’azienda ed a tutti i suoi lavoratori.

La Celebrazione, a cui hanno partecipato, oltre ai famigliari e gli amici di Carlo, Paolo e Nicola, anche i Parroci e i Sindaci dei loro rispettivi paesi, Casalbordino, Pollutri e Guilmi, si è svolta nel totale raccoglimento.

Padre Bruno ha illuminato la preghiera con la Parola del giorno, rivolgendosi prima di tutto alle vittime, accolte dal Padre del cielo perché intente a lavorare per guadagnare il pane per la famiglia, dunque a fare la Sua volontà. Poi si è rivolto alle vedove, tratteggiando la loro esperienza alla luce della testimonianza della profetessa Anna, figlia di Fanuele, ed invitandole ad affidarsi a Dio ed a trovare in Lui la forza per il cammino da affrontare, nella certezza che nella fede sentiamo la vicinanza di chi ci ha preceduto nell’eternità. Infine il pensiero è andato ai figli di Carlo, Nicola e Paolo, indicando loro quale riferimento il Bambino Gesù nato tra noi, che ha sperimentato la fatica della vita facendo fiorire la straordinarietà del suo amore: ogni vita, pur nella fatica, ha doni straordinari da investire nel cammino che compie.

Al termine della celebrazione Padre Bruno ha voluto salutare i famigliari delle tre vittime, rinnovando loro il suo sostegno con la preghiera. La preghiera è stata assicurata anche ai titolari dell'azienda, coinvolti anche loro emotivamente, con l’auspicio che il lavoro possa riprendere in completa sicurezza.