Focolaio Covid nella Rsa, cresce il numero dei contagi a Vasto

Crescono i contagi da Coronavirus a Vasto. Sono infatti 57 i casi positivi registrati nelle ultime 48 ore, molti dei quali riferiti al focolaio sviluppatosi nella Residenza per Anziani dell'Istituto 'San Francesco' a Vasto Marina.

“Non abbassiamo la guardia – ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna – è importante continuare a mantenere il distanziamento per limitare il rischio di contagio. Sono costantemente in contatto con la direzione sanitaria da dove sono pervenute anche buone notizie, la guarigione di 16 positivi.”

Sono 52 le nuove quarantene e 4 quelle ultimate.

Attualmente sono 118 i positivi attivi e 101 le quarantene attive in città.