Documento operativo per la Scuola dal 7 gennaio varato dal Prefetto di Chieti

Il prefetto di Chieti, Armando Forgione, ha varato il Documento operativo per il raccordo degli orari delle attività didattiche con gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo che dal 7 gennaio 2021 possa essere garantita la didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado di Chieti e provincia, considerando che sono 11.953 studenti, suddivisi in 41 istituti scolastici, e che è necessario rispettare il limite di capienza dei bus al 50%.

E’ stato predisposto un Tavolo tecnico provinciale, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Abruzzo, della Provincia, dei Comuni, delle forze di polizia, dell'Ufficio scolastico provinciale, della Motorizzazione Civile e delle società di trasporto, e dal quale è scaturita la priorità di garantire la sicurezza degli studenti sia all'interno dei mezzi pubblici di trasporto, sia nei pressi delle fermate. Al riguardo il Prefetto ha diramato una specifica richiesta alle Forze di Polizia e ai Sindaci dei Comuni più grandi perché predispongano servizi mirati di controllo, idonei a evitare la formazione di folle, valutando anche l'individuazione di fermate e percorsi alternativi o aggiuntivi.

Per le scuole di Chieti, Lanciano e Vasto sono stati previsti orari differenziati con ingressi scaglionati, mentre per il distretto di Ortona si è deciso di lasciare invariato l'orario già in vigore. Orari invariati nei centri più piccoli della provincia in cui sono ubicati istituti superiori di secondo grado, ovvero Villa Santa Maria, Casoli, Atessa, Guardiagrele, San Salvo, Scerni, Gissi e Casalbordino.

I rappresentanti della Regione, alla luce del limite di capienza dei mezzi di trasporto fissato dalle norme al 50%, hanno garantito lo stanziamento di risorse per implementare i servizi, anche attraverso la possibilità per le aziende di trasporto pubblico locale di far ricorso al mercato esterno nell'ipotesi in cui gli autobus a disposizione siano insufficienti.