La Vastese non rialza la testa: biancorossi travolti dal Matese

Non rialza la testa la Vastese.

Finisce 3-0 per il Matese la sfida giocata in terra campana coi padroni di casa a segno nella ripresa e meritevoli della conquista dell'intera posta in palio.

Dopo il ko interno con il Montegiorgio di sabato all'Aragona (2-4) ci si attendeva un riscatto da parte dei biancorossi, ma così non è stato.

E' arrivata un'altra sconfitta, pesantissima nel punteggio, la seconda di fila per la squadra di Massimo Silva che resta nella palude della bassa classifica, senza dare la sterzata richiesta alla sua stagione.