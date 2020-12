Addio a Carlo Pierabella, lutto nell'Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri è in lutto, in particolare la Compagnia di Vasto, per la morte di Carlo Pierabella.

"Nella serata - si legge in una nota -, a causa delle complicanze di una polmonite da Coronavirus, è deceduto il Brigadiere Capo Carlo Pierabella, addetto al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Vasto.

Il Comandante Generale e tutta l’Arma si stringono compatti intorno alla moglie e in particolare ai due figli.

Il militare, entrato nell’Arma nel 1983, ha prestato servizio al già 1° Battaglione Carabinieri Campania, in tre Stazioni della Regione Abruzzo e dal 2013 prestava servizio al citato Nucleo Operativo di Vasto. Una vita dedicata al dovere, all’Istituzione e soprattutto ai cittadini. Aveva 56 anni".

Il messaggio del sindaco Francesco Menna - "Profondo dolore per la tragica notizia della morte di Carlo Pierabella, brigadiere capo con qualifica speciale, addetto al Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Vasto. Ricordo la gentilezza di Carlo, la competenza e la dedizione per il suo lavoro. Oggi l'Arma dei Carabinieri e la nostra città perdono una grande persona. Alla famiglia il cordoglio più sentito".