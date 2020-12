Cerimonia di assegnazione borse di studio 2020 dalla Pilkington Italia NSG Group

In modalità virtuale, c’è stata oggi pomeriggio la cerimonia di assegnazione delle borse di studio 2020 della Pilkington Italia NSG Group, per premiare i 36 ragazzi più meritevoli tra i figli di dipendenti, alla presenza del Presidente Graziano Marcovecchio, di molti dirigenti aziendali, dei sindaci dei comuni di residenza degli studenti premiati, dei dirigenti scolastici, dei ragazzi e dei loro familiari.

Quest’anno l’azienda ha scelto di ampliare il numero dei premiati, il doppio rispetto agli anni scorsi. Il presidente Marcovecchio, rammaricato dal fatto di non poter fare il consueto evento natalizio, che di solito comprendeva: il premio fedeltà per i dipendenti, la presentazione del calendario realizzato dai bambini e questa premiazione, ha sottolineato che le borse di studio sono iniziate nel 2012, quando l’azienda compiva 50 anni, e con il passare degli anni si è continuato a voler premiare il merito, ampliandone il numero. “Questi ragazzi sono i talenti del nostro territorio e il ruolo delle aziende, dei Comuni è quello di incoraggiarli nel loro percorso scolastico e lavorativo, in quanto rappresentano la speranza del Vastese.” Ha detto il presidente Graziano Marcovecchio “ L’augurio è che questi ragazzi possano disperdere nel mondo la loro forza per diventarne protagonisti. Ha ricordato una frase che il padre, Antonio Marcovecchio, diceva spesso: “Se i giovani non si riscaldano, poi tutto il mondo deve battere i denti dal freddo.” Vi auguro il meglio nel 2021, positivo in tutti gli aspetti, negativo solo per il test del Covid. “

I vari rappresentanti dei comuni presenti hanno ringraziato per questa bella iniziativa che valorizza il successo scolastico di tanti giovani, ponendo l’attenzione sul ruolo importante che ha oggi la scuola. Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha sottolineato che questi giovani rappresentano la speranza e futuro della comunità e che il capitale importante in questo momento è proprio la conoscenza e la formazione.

I dirigenti scolastici presenti hanno evidenziato come questa premiazione sia un elemento importante per valorizzare l’eccellenza. La Dirigente Maria Grazia Angelini ha detto: “Questi ragazzi hanno dimostrato la capacità di mettersi in gioco in qualsiasi cambiamento, dimostrando che con una forte volontà si può sempre superare l’ostacolo. La Dirigente Nicoletta Del Re ha evidenziato come in questo periodo di pandemia, uno degli elementi positivi è che la scuola è tornata al centro del dibattito politico e culturale, vivendo inoltre una trasformazione digitale molto importante. E’ significativa l’attenzione che la Pilkington Italia NSG Group e il suo presidente hanno avuto in questi anni per la scuola.

Il prof. Davide Aquilano, in rappresentanza del Dirigente Annarosa Costantini, ha detto che molti di questi ragazzi non torneranno in questo territorio e che si deve programmare qualcosa per il futuro per evitare quest’emorragia.

Molto emozionante è stato il collegamento con tutti i ragazzi premiati, che con il massimo dei voti hanno concluso le scuole superiori, o la laurea triennale o la magistrale. Tutti hanno ricevuto una borsa di studio del valore di € 1.000.

Hanno ricevuto la borsa di studio 2020 per il diploma di scuola superiore, avendo ricevuto la votazione di 100/100 e lode: Menna Martha, Mascetra Arianna di Monteodorisio, Cristallo Salvatore di Vasto, Della Gatta Sara di Vasto , Di Risio Laura di Vasto, Fitti Rebecca, De Santis Sara, Marcovecchio Antonio, Vinciguerra Chiara, Testa Camilla. Per la laurea triennale con votazione 110/110 e lode: Florio Stefano, Malatesta Serena, Antenucci Vittoria, D’Alò Emanuele, Caccese Ilaria, Carlucci Francesco, Brinzanu Ana Maria, Ronzitti Sara. Infine hanno avuto la borsa di studio coloro che hanno raggiunto la laurea magistrale con 110/110 e Lode: Stanisci Lorenzo, D’Ascenzo Claudia, Dragonetti Arianna, Tartaglia Sara, Di Tullio Rossana, D’Ippolito Martin, Tenisci Giorgio, Corsi Anna, Renzi Bruno, Pachioli Paola, Pepe Alessia, Naccarella Ludovica, Samadi Jessica, Bruno Aurelia, Varalli Vittoria, Sciartilli Sara, Naglieri Valeria. Infine ha ottenuto la borsa di studio Secli Martina, di Settimo Torinese per la laurea magistrale con votazione 110/110 e lode.

I ragazzi hanno detto che in questo periodo di pandemia una cosa positiva è stata che hanno avuto più tempo per concentrarsi nello studio. Soprattutto per chi ha dovuto affrontare l’esame di maturità c’è stata una maggiore difficoltà nell’essere distanti dai compagni e dai docenti e per aver dovuto affrontare un esame senz’altro anomalo.

Ha sottolineato il presidente Graziano Marcovecchio nella conclusione della cerimonia che l’agenda politica deve tener conto delle eccellenze di questi ragazzi e deve porre l’attenzione del dibattito sul lavoro che deve essere per tutti un obbligo morale. La priorità deve essere dare il futuro ai giovani.

Milena Stanisci, NSG board dell’azienda, ha detto che la cosa positiva di questa cerimonia, virtuale a causa della pandemia, è stata che si è dedicato più tempo ai giovani, generando molto emozioni. “ E’ un privilegio, avere a che fare con i giovani, che con il loro studio appassionato si distinguono in tutti i campi della conoscenza, dimostrando quanto sia importante la volontà, insieme al sacrificio e come è indispensabile continuare a sognare.”